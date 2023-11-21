21 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Бастрыкин потребовал подробностей по делу об отравлении наркотиками десятков астраханцев

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал подробности по делу об отравлении наркотиками в Астраханской области. Как сообщает пресс-служба комитета, руководитель ведомства ждет отчет от начальника астраханского главка СК Ибрагима Могушкова.

О ситуации Бастрыкин узнал из мониторинга СМИ, которые сообщали о госпитализации как минимум 20 человек с отравлением запрещенными веществами, а также троих погибших. Наркотики астраханцы покупали у мигрантов из Средней Азии, поэтому Бастрыкин потребовал также проверить законность пребывания иностранных граждан на территории РФ и доложить о ситуации.

По данным СМИ, люди, которые отравились метадоном, думали, что покупали более дорогой мефедрон, а отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке.

По данным астраханского СУ СКР, ночью 19 ноября была найдена первая жертва - девушка 19 лет. В тот же день была обнаружена вторая погибшая, также 19 лет, а вскоре - погибший мужчина 29 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится доследственная проверка.

Полицией возбуждено дело о распространении партии синтетических наркотиков группой иностранцев. СК связывает это дело с гибелью троих человек и затребовал его в свое производство для наиболее полного и всестороннего расследования.

Иностранцы были задержаны на территории Ставропольского края и этапированы в Астрахань, это граждане республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота.

Теги: отравление метадоном, александр бастрыкин


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