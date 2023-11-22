22 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Количество пострадавших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до 21

В Астраханской области растет количество пострадавших от отравления метадоном.

Как сообщает региональное УМВД, уже насчитывается 21 человек. Проведены обыски в их местах жительства. Изъяты средства мобильной связи и иные объекты.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли три закладки наркотиков, которые продавали через интернет-магазин. Из незаконного оборота изъяли 1,4 кг синтетических наркотиков. В отделы полиции доставили 164 человека.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал подробности по делу об отравлении наркотиками в Астраханской области. Руководитель ведомства ждет отчет от начальника астраханского главка СК Ибрагима Могушкова.

Теги: отравление, наркотик


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