В Астрахани десятки людей госпитализированы с отравлением метадоном

24 человека госпитализированы в Астрахани с отравлением метадоном.

Большинство пострадавших – молодые парни и девушки. Предварительно, все они употребили наркотик из одной партии. Сейчас полицейские пытаются выяснить, где и как они купили метадон, пишет telegram-канал "112".

Напомним, 16 ноября в Астрахани произошла другая трагедия - обрушился пятиэтажный жилой дом на Вокзальной площади. Полностью рухнул один подъезд, второй – частично. Перед обрушением очевидцы сообщили о трещине в здании. Другие сообщили о том, что в день ЧП в одной из квартир была коммунальная авария – прорвало батарею, сильно хлестала вода. Сотрудники МЧС успели вывести до обрушения 213 человек, в том числе 37 детей самостоятельно покинули здание. Одна женщина погибла. Дочь погибшей пожилой женщины сообщила, что обрушившемуся дому было около 60 лет. При этом капитальный ремонт в здании никогда не выполнялся. В СК сообщили, что обрушение, предварительно, произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).