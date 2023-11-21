После отравления 20 человек метадоном в Астрахани задержали троих иностранцев

21 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Южный ФО В России
Фото: Накануне.RU

После отравления 20 человек метадоном в Астрахани задержали троих иностранцев

В Ставропольском крае задержали троих иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек в Астрахани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими и доставлены в Астрахань.

Возбуждено уголовное дело по п. "а", ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По словам Волк, назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота.

Ранее сообщалось, что в Астрахани два десятка человек госпитализированы с отравлением метадоном.

Большинство пострадавших – молодые парни и девушки. Предварительно, все они употребили наркотик из одной партии. Две 19-летние девушки и мужчина 29 лет скончались.

По данным СМИ, люди, которые отравились метадоном, думали, что покупали более дорогой мефедрон, а отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке.

Теги: метадон, астрахань, иностранцы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.11.2023 00:02 Мск Три человека скончались от отравления метадоном в Астрахани
Ранее 20.11.2023 20:15 Мск В Астрахани десятки людей госпитализированы с отравлением метадоном

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}