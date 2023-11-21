После отравления 20 человек метадоном в Астрахани задержали троих иностранцев

В Ставропольском крае задержали троих иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек в Астрахани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими и доставлены в Астрахань.

Возбуждено уголовное дело по п. "а", ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По словам Волк, назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота.

Ранее сообщалось, что в Астрахани два десятка человек госпитализированы с отравлением метадоном.

Большинство пострадавших – молодые парни и девушки. Предварительно, все они употребили наркотик из одной партии. Две 19-летние девушки и мужчина 29 лет скончались.

По данным СМИ, люди, которые отравились метадоном, думали, что покупали более дорогой мефедрон, а отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке.