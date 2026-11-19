Британия передаст Украине более тысячи дальнобойных дронов

Великобритания передаст Украине свыше тысячи ударных беспилотников, которые смогут поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Об этом сообщила канцелярия премьер‑министра страны Энди Бернэма, пишут "Известия".

В заявлении уточнили: Украина дополнительно получит более тысячи дронов большой дальности.

Пакет военной помощи стоимостью 260 миллионов фунтов стерлингов покажут в Берлине. В него войдут беспилотники, способные пролетать свыше тысячи километров и нести тяжелую боевую нагрузку. Также Лондон планирует наладить производство и поставки для Украины морских беспилотных систем, а еще - аппаратов для разведки и решения логистических задач.

При этом Киев недавно получил самый крупный финансовый транш с 2022 года, а против России ввели новые санкции.

Евросоюз тоже наращивает поддержку. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на брифинге в Брюсселе 18 ноября сообщил, что ЕС намерен поставить Украине около 20 млн беспилотников к 2027 году. Для этого используют кредитную программу на 60 миллиардов евро - она рассчитана на 2026-2027 годы. До конца 2026 года планируют распределить 28,3 млрд евро, предусмотренные планом.

Ранее движение поездов по Крымскому мосту временно остановили из‑за ночной атаки беспилотников; пострадавших нет, ущерб оценят специалисты Минтранса России. Это не первая атака за последние дни: утром 16 ноября ВСУ ударили по мосту - тогда приостановили движение автотранспорта, а вечером его возобновили в реверсивном режиме.