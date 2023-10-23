Пугачева уехала из Израиля

Певица Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля.

Она воспользовалась кипрским паспортом, приводит "Комсомольская правда" мнение представителей окружения Пугачевой. Ближайший год певица и ее дети проведут на острове.

Напомним, ранее супруг певицы Максим Галкин принял аналогичное решение. Только уехал он из Израиля не на Кпир, а в тур по Европе. В мае перебравшаяся за границу Пугачева ненадолго возвращалась в Россию – она приезжала проститься с умершим 2 мая модельером Валентином Юдашкиным.