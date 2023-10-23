23 Октября 2023
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Фото:instagram.com/maxgalkinru

Пугачева уехала из Израиля

Певица Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля.
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Она воспользовалась кипрским паспортом, приводит "Комсомольская правда" мнение представителей окружения Пугачевой. Ближайший год певица и ее дети проведут на острове.

Напомним, ранее супруг певицы Максим Галкин принял аналогичное решение. Только уехал он из Израиля не на Кпир, а в тур по Европе. В мае перебравшаяся за границу Пугачева ненадолго возвращалась в Россию – она приезжала проститься с умершим 2 мая модельером Валентином Юдашкиным.

Теги: Алла Пугшачева, Максим Галкин, Израиль, Кипр


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