18 Октября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В ГИБДД проверят, кто допустил до руля пенсионера, устроившего смертельное ДТП на Уралмаше

Управление ГИБДД по Свердловской области проверит, где и когда 79-летний Юрий Бабушкин проходил медкомиссию и получил водительские права. Накануне авто пенсионера-инвалида вылетело с дороги и сбило трех человек на трамвайной остановке на Уралмаше.

Как сообщил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, помимо проверки врачей, будет также назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая. "Это сложные экспертизы, которые делают не менее месяца", - отметил полковник.

Он добавил, что по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).

"Сегодня он будет официально допрошен. Вероятнее всего, в качестве меры пресечения с учетом его преклонного возраста изберут обязательство о явке", - отметил Горелых.

Пежо, ДТП, остановка, Машиностроителей(2023)|Фото: ГИБДД Свердловской области

Напомним, при повороте водитель выбрал небезопасную скорость, потерял контроль, выехал на трамвайные пути и остановку "Лукиных", где сбил трех пешеходов, после чего наехал на дорожный знак и выехал обратно на проезжую часть, где остановился. На остановке погибли женщина 1965 г.р. и мужчина, личность которого в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции. Еще одна женщина-пешеход с травмой головы доставлена в 14 городскую больницу, медики оказывают ей необходимую помощь. Водитель - инвалид третьей группы, который возвращался домой вместе с женой с дачи. Предполагается, что ДТП случилось из-за плохого самочувствия водителя.

Теги: ГИБДД, ДТП, Уралмаш, пенсионер, уголовное дело


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