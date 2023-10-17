18 Октября 2023
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Фото: ГИБДД Свердловской области

Водителю, сбившему насмерть пешеходов Екатеринбурге, могло стать плохо за рулем

79-летнему водителю "Пежо 4008", который наехал на троих людей в Екатеринбурге могло стать плохо за рулем, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Он не справился с управлением на повороте на Донбасскую и насмерть сбил двоих, мужчину и женщину, — еще один человек пострадал. Канал сообщает, что водитель с детства наблюдался у кардиолога и в тот момент ехал с супругой с дачи. На заднем стекле его автомобиля есть знак инвалидности.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции, установлены предварительные обстоятельства смертельного ДТП.

При совершении поворота направо на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, водитель выбрал небезопасную скорость. Он потерял контроль над управлением и выехал на трамвайные пути попутного направления и остановку "Лукиных", где сбил трех пешеходов, после чего наехал на дорожный знак и выехал обратно на проезжую часть, где остановился.

Погибли на остановке женщина 1965 г.р. и мужчина, личность которого в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции. Еще одна женщина-пешеход, с травмой головы доставлена в 14 городскую больницу, медики оказывают ей необходимую помощь.

В ведомстве подтвердили, что водитель инвалид третьей группы, который возвращался домой вместе с женой с дачи. Однако по какой причине совершил ДТП водитель пояснить пока не может.

По факту гибели людей в ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Теги: Пежо, ДТП, остановка, Машиностроителей


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Ранее 17.10.2023 19:24 Мск В Екатеринбурге водитель насмерть сбил пешеходов на остановке

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