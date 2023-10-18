18 Октября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГИБДД Свердловской области

В свердловском Минздраве рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Машиностроителей

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на улице Машиностроителей в Екатеринбурге.

Авария произошла накануне вечером: при повороте водитель "Пежо" выехал на трамвайные пути и остановку, где сбил трех пешеходов. В результате погибли женщина и мужчина. Еще одну женщину-пешехода с травмой головы доставили в больницу, медики оказывают ей необходимую помощь.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Минздраве, на сегодняшний день состояние пациентки стабильное, средней тяжести.

"Все необходимое лечение получает в полном объеме. Лечение консервативное в условиях круглосуточного стационара", - уточнили в ведомстве.

Пежо, ДТП, остановка, Машиностроителей(2023)|Фото: ГИБДД Свердловской области

Сообщалось, что за рулем был инвалид третьей группы, который возвращался домой вместе с женой с дачи. Предполагается, что ДТП случилось из-за плохого самочувствия водителя.

В ГИБДД обещают выяснить, где и когда он проходил медкомиссию и получил водительские права.

Пежо, ДТП, остановка, Машиностроителей(2023)|Фото: ГИБДД Свердловской области

Теги: Минздрав, ДТП, состояние, Екатеринбург


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