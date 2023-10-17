18 Октября 2023
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Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге водитель насмерть сбил пешеходов на остановке

В Екатеринбурге в районе дома №79 по ул. Машиностроителей водитель автомобиля "Пежо 408" не справился с управлением и врезался в остановку, сбив трех пешеходов, двое из которых погибли на месте.

Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники ГИБДД. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, главный госавтоинспектор региона отправил на место ЧП в Екатеринбурге своего заместителя, полковника полиции Дениса Колясникова, для установления точных причин трагедии и оказания помощи территориальному подразделению Госавтоинспекции в выяснении детальных обстоятельств.

Пежо, ДТП, остановка, Машиностроителей(2023)|Фото: ГИБДД Свердловской области

Пежо, ДТП, остановка, Машиностроителей(2023)|Фото: ГИБДД Свердловской области

Движение транспорта в по ул. Машиностроителей в сторону проспекта Космонавтов временно ограничено. Автоинспекторы помогают автомобилистам в проезде этого участка.

Личности участников трагедии устанавливаются. "Пежо" управлял мужчина 1944 года рождения. Сейчас он дает объяснения стражам порядка.

Теги: Пежо, ДТП, остановка, Машиностроителей


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Развитие сюжета:

Ранее 17.10.2023 20:32 Мск Водителю, сбившему насмерть пешеходов Екатеринбурге, могло стать плохо за рулем

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