В Екатеринбурге водитель насмерть сбил пешеходов на остановке

В Екатеринбурге в районе дома №79 по ул. Машиностроителей водитель автомобиля "Пежо 408" не справился с управлением и врезался в остановку, сбив трех пешеходов, двое из которых погибли на месте.

Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники ГИБДД. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, главный госавтоинспектор региона отправил на место ЧП в Екатеринбурге своего заместителя, полковника полиции Дениса Колясникова, для установления точных причин трагедии и оказания помощи территориальному подразделению Госавтоинспекции в выяснении детальных обстоятельств.

Движение транспорта в по ул. Машиностроителей в сторону проспекта Космонавтов временно ограничено. Автоинспекторы помогают автомобилистам в проезде этого участка.

Личности участников трагедии устанавливаются. "Пежо" управлял мужчина 1944 года рождения. Сейчас он дает объяснения стражам порядка.