В отношении футболиста Дениса Федорочева возбудили дело из-за смертельного ДТП

В отношении 23-летнего футболиста, полузащитника "Уралец-ТС Нижний Тагил" Дениса Федоровича возбудили уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления МВД России по Пермскому краю.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, ДТП произошло 11 октября. На 25 километре автодороги Горнозаводск-граница Свердловской области воспитанник "Академии-Амкар", 23-летний футболист Денис Федорочев, управляя автомобилем "Лада Приора" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью".

Один из пассажиров - футболист ФК "Уралец-ТС Нижний Тагил", воспитанник и экс-футболист футбольного клуба "Амкар" Евгений Ситников погиб на месте. Нападающий Кирилл Кочетов из футбольного клуба "Уралец-ТС Нижний Тагил" получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сам водитель - Денис Федорочев и другой пассажир, воспитанник "Академии-Амкар" Кирилл Мыльников получили травмы и были госпитализированы. В настоящий момент они отправлены на амбулаторное лечение.