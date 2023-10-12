На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП с участием пермских футболистов

Сегодня ночью на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием четырех пермских футболистов. Погиб воспитанник и экс-футболист футбольного клуба "Амкара" Евгений Ситников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Амкар".

Другой спортсмен - нападающий Кирилл Кочетов из футбольного клуба "Уралец-ТС Нижний Тагил", контракт с которым действует до 31 декабря 2023 года (затем переходит в "Амкар"), сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Воспитанники "Академии-Амкар" Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных повреждений.



"Футбольный клуб "Амкар Пермь" выражает искренние соболезнования родным и близким Жени Ситникова и молится за здоровье Кирилла Кочетова", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП неизвестны. Накануне.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края.