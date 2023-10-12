Футболист Кирилл Кочетов после ДТП находится в реанимации

Пострадавший в ДТП нападающий Кирилл Кочетов из футбольного клуба "Уралец-ТС Нижний Тагил" находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального минздрава, двое других футболистов получили необходимую медпомощь и были отправлены на амбулаторное лечение.

Напомним, за рулем автомобиля "Лада Приора" находился 23-летний полузащитник "Уралец-ТС Нижний Тагил" Денис Федорочев - воспитанник "Академии-Амкар". На 25 километре автодороги Горнозаводск-граница Свердловской области он выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью".

Один из пассажиров - футболист ФК "Уралец-ТС Нижний Тагил", воспитанник и экс-футболист футбольного клуба "Амкар" Евгений Ситников погиб на месте. Нападающий Кирилл Кочетов из футбольного клуба "Уралец-ТС Нижний Тагил" получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сам водитель - Денис Федорочев и другой пассажир, воспитанник "Академии-Амкар" Кирилл Мыльников получили травмы и были госпитализированы. По данным ФК "Амкар", они "избежали серьезных повреждений".