ФК "Амкар" посвятил победный матч находящемуся в реанимации после ДТП Кириллу Кочетову

Пермский футбольный клуб "Амкар" посвятил победный матч с белгородской командой "Салют" находящемуся в реанимации после ДТП футболисту Кириллу Кочетову, сообщает "Properm.ru".

Пермяки выиграли со счетом 5:1.

Команда посвятила сегодняшнюю победу Кириллу Кочетову. Он все еще находится в тяжелом состоянии в больнице после ДТП.

Напомним, ДТП произошло 11 октября. На 25 километре автодороги Горнозаводск-граница Свердловской области воспитанник "Академии-Амкар", 23-летний футболист Денис Федорочев, управляя автомобилем "Лада Приора" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью".

Один из пассажиров - футболист ФК "Уралец-ТС Нижний Тагил", воспитанник и экс-футболист футбольного клуба "Амкар" Евгений Ситников погиб на месте. Нападающий Кирилл Кочетов из футбольного клуба "Уралец-ТС Нижний Тагил" получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сам водитель - Денис Федорочев и другой пассажир, воспитанник "Академии-Амкар" Кирилл Мыльников получили травмы и были госпитализированы, но потом их отправили на амбулаторное лечение.