ФК "Амкар" отдаст выручку за матч семьям пострадавших в ДТП футболистов

Футбольный клуб "Амкар" перечислит всю выручку с продажи билетов на матч с курским "Авангардом" семьям футболистов, пострадавших в ДТП, сообщили Накануне.RU в telegram-канале клуба.

"Все вырученные средства с продажи билетов на игру с курским "Авангардом" будут направлены на помощь семьям пострадавшим в ДТП. Матч состоится завтра, 14 октября, на стадионе "Звезда" в 17.00", - говорится в сообщении.

Напомним, ДТП произошло 11 октября. За рулем автомобиля "Лада Приора" находился 23-летний полузащитник "Уралец-ТС Нижний Тагил" Денис Федорочев - воспитанник "Академии-Амкар". На 25 километре автодороги Горнозаводск-граница Свердловской области он выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью".

Один из пассажиров - футболист ФК "Уралец-ТС Нижний Тагил", воспитанник и экс-футболист футбольного клуба "Амкар" Евгений Ситников погиб на месте. Нападающий Кирилл Кочетов из футбольного клуба "Уралец-ТС Нижний Тагил" получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сам водитель - Денис Федорочев и другой пассажир, воспитанник "Академии-Амкар" Кирилл Мыльников получили травмы и были госпитализированы. В настоящий момент они отправлены на амбулаторное лечение.