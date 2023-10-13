Путин не обсуждал с Алиевым судьбу бизнесмена Рубена Варданяна

Владимир Путин не обсуждал с азербайджанским коллегой судьбу бывшего российского бизнесмена, а также экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале недели стало известно, что суд в Баку оставил Варданяна под стражей, защита бизнесмена пыталась оспорить его арест.

Варданяна задержали при переходе границы непризнанной республики и Армении, он пытался покинуть страну вместе с другими беженцами.

Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе".

За "спонсирование терроризма" Варданяну по азербайджанским законам грозит 14 лет тюрьмы и до 8 лет за участие в "создании незаконных вооруженных формирований".

Варданян, состояние которого Forbes в 2020 году оценивал в $1,2 млрд, является основателем школы управления "Сколково" и инвестиционной группы "Тройка диалог". В 2022 году он объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. Тогда же он получил предложение стать госминистром непризнанной республики, принял его и пробыл в должности до февраля 2023 года.