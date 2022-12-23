23 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: youtube.com/c/RubenVardanyanOfficial

Азербайджан потребовал от бывшего миллиардера из России Варданяна покинуть Нагорный Карабах

Азербайджан требует, чтобы бывший российский миллиардер ($1,2 млрд), основатель школы управления "Сколково" и экс-глава инвестиционной компании "Тройка Диалог", бывший гражданин России Рубен Варданян, ставший госминистром (премьером) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) покинул Нагорный Карабах.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, его позицию приводит ТАСС.

Напомним, 1 сентября 2022 г. Варданян сообщил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Нагорный Карабах. Он призвал других бизнесменов армянского происхождения поступить аналогичным образом и помочь непризнанной республике. Позднее стало известно, что Варданяну было предложено возглавить правительство НКР. После раздумий он согласился.

Теги: Рубен Варданян, Нагорный Карабах, правительство



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Ранее 01.09.2022 15:09 Мск Российский миллиардер Рубен Варданян отказался от гражданства РФ и переехал в Арцах


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