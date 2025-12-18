18 Декабря 2025
Общество За рубежом
Фото: youtube.com/c/RubenVardanyanOfficial

Варданяну грозит пожизненное

Гособвинение потребовало приговорить бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к пожизненному лишению свободы.

Заявление прозвучало на заседании Бакинского военного суда, приводит РБК данные Trend.

О задержании Рубена Варданяна стало известно 27 сентября 2022 г. Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 г. незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе".

Теги: Рубен Варданян, пожизненное


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.10.2025 08:55 Мск Бизнесмен Варданян вышел из автомобильного бизнеса в России
Ранее 16.05.2024 12:20 Мск Продлен арест Варданяна
Ранее 19.04.2024 16:04 Мск Бывший российский миллиардер Рубен Варданян начал голодовку в бакинском СИЗО – семья
Ранее 08.04.2024 14:32 Мск Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира
Ранее 25.01.2024 11:40 Мск В Азербайджане продлен арест Варданяна
Ранее 13.10.2023 15:45 Мск Путин не обсуждал с Алиевым судьбу бизнесмена Рубена Варданяна
Ранее 02.10.2023 12:34 Мск Дети Варданяна обратились к мировым лидерам с призывом спасти их отца
Ранее 30.09.2023 15:57 Мск В центре Еревана проходит митинг в поддержку Рубена Варданяна
Ранее 28.09.2023 10:43 Мск Варданяну в Азербайджане предъявили обвинение в финансировании терроризма
Ранее 27.09.2023 14:12 Мск Экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян задержан – власти Азербайджана
Ранее 27.09.2023 13:22 Мск Рубена Варданяна задержали на армяно-азербайджанской границе
Ранее 23.12.2022 16:27 Мск Лавров оценил переезд в Карабах бывшего миллиардера из России Варданяна
Ранее 23.12.2022 15:45 Мск Азербайджан потребовал от бывшего миллиардера из России Варданяна покинуть Нагорный Карабах
Ранее 20.10.2022 12:26 Мск Бывший российский миллиардер Рубен Варданян станет госминистром Нагорного Карабаха
Ранее 01.09.2022 15:09 Мск Российский миллиардер Рубен Варданян отказался от гражданства РФ и переехал в Арцах

