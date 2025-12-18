Варданяну грозит пожизненное

Гособвинение потребовало приговорить бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к пожизненному лишению свободы.

Заявление прозвучало на заседании Бакинского военного суда, приводит РБК данные Trend.

О задержании Рубена Варданяна стало известно 27 сентября 2022 г. Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 г. незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе".