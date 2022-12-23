Лавров оценил переезд в Карабах бывшего миллиардера из России Варданяна

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет отношения к бизнесмену Рубену Варданяну, вышедшему из гражданства РФ по своей просьбе, и к его решению направиться в Нагорный Карабах.

"Господин Варданян не имеет никакого отношения к РФ, и российские власти не имеют к нему никакого отношения. По его просьбе на днях был подписан указ президента - он больше не является гражданином России. И каких-либо дел, связанных с его решением направить в Карабах и начать участвовать в политической жизни, не имели, не имеем и не собираемся иметь", - цитирует РИА Новости заявление министра по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Напомним, 1 сентября 2022 г. Варданян сообщил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Нагорный Карабах. Он призвал других бизнесменов армянского происхождения поступить аналогичным образом и помочь непризнанной республике. Позднее стало известно, что Варданяну было предложено возглавить правительство НКР. После раздумий он согласился. Сегодня стало известно о том, что Азербайджан требует, чтобы Варданян, ставший госминистром (премьером) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) покинул Нагорный Карабах.