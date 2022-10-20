Бывший российский миллиардер Рубен Варданян станет госминистром Нагорного Карабаха

Бывший российский миллиардер (состояние $1,2 млрд по данным Forbes) Рубен Варданян, основатель школы управления "Сколково" и экс-глава инвестиционной компании "Тройка Диалог", объявил о своем согласии стать госминистром (премьер-министром) непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом он сообщил в соцсетях.

1 сентября Варданян сообщил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Нагорный Карабах. Он призвал других бизнесменов армянского происхождения поступить аналогичным образом и помочь непризнанной республике.

Позднее стало известно, что Варданяну было предложено возглавить правительство НКР. Он взял время подумать.

"Полтора месяца встреч с жителями республики, с её политическими и общественными деятелями, с представителями разных территорий и социальных групп убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра Республики Арцах и хотят видеть во мне ответственного лидера, который сплотит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выведению страны из кризиса", - пишет Варданян.

Он добавил, что официально вступит в должность госминистра в начале ноября, тогда же он намерен опубликовать свою программу со стратегическими целями и первоочередными задачами.