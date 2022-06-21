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Общество Свердловская область
Трамвай &quot;Львенок&quot; (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Евгений Куйвашев&quot; / t.me/kuyvashevevgeny

В Екатеринбург прибыли первые три "Львенка" для трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

В Екатеринбург прибыли первые три трамвая модели "Львенок" для путешествий из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Пока "львята" запакованы, принимать их будут во второй половине дня. Мало кто верил, что мы запустим ветку в этом году, а мы смогли!" - заявил глава региона.

Трамвай "Львенок"(2022)|Фото: telegram-канал "Евгений Куйвашев" / t.me/kuyvashevevgenyТрамваи "Львенок"(2022)|Фото: telegram-канал "Евгений Куйвашев" / t.me/kuyvashevevgeny

Напомним, что протяженность трамвайной линии "Екатеринбург – Верхняя Пышма" составляет более 17,6 км в однопутном исчислении. Она проложена от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД до Верхней Пышмы. На маршруте предусмотрено 14 остановок, расчетное время движения по данной ветке от Фрезеровщиков до Верхней Пышмы составит 20-25 минут. Специально для нового маршрута в регион поступят 11 новых односекционных низкопольных трамваев.

Для строительства трамвайной линии МКУ "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" было предоставлено 20 земельных участков общей площадью более 193 тысяч квадратных метров. А в самом конце прошлого года по линии в тестовом режиме проехал первый транспорт.

Теги: Львенок, трамвай, Екатеринбург, Верхняя Пышма



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