В Екатеринбург прибыли первые три "Львенка" для трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

В Екатеринбург прибыли первые три трамвая модели "Львенок" для путешествий из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Пока "львята" запакованы, принимать их будут во второй половине дня. Мало кто верил, что мы запустим ветку в этом году, а мы смогли!" - заявил глава региона.

Напомним, что протяженность трамвайной линии "Екатеринбург – Верхняя Пышма" составляет более 17,6 км в однопутном исчислении. Она проложена от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД до Верхней Пышмы. На маршруте предусмотрено 14 остановок, расчетное время движения по данной ветке от Фрезеровщиков до Верхней Пышмы составит 20-25 минут. Специально для нового маршрута в регион поступят 11 новых односекционных низкопольных трамваев.

Для строительства трамвайной линии МКУ "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" было предоставлено 20 земельных участков общей площадью более 193 тысяч квадратных метров. А в самом конце прошлого года по линии в тестовом режиме проехал первый транспорт.