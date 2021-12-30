30 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
новые трамваи от Уралтрансмаша, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

"Событие просто эпохальное!" По линии Екатеринбург – Верхняя Пышма проехал первый трамвай

По трамвайной линии от Екатеринбурга до Верхней Пышмы проехал первый транспорт. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как рассказал глава региона в своем Instagram, строительство линии уже полностью завершено, поэтому сегодня удалось протестировать маршрут непосредственно на трамвае.

"Сейчас заканчивается благоустройство площадки вокруг, монтируется освещение и остановки. Все это планируется завершить уже весной, чтобы летом, если все пойдет гладко, запустить движение. Событие просто эпохальное!", - отметил Куйвашев.

Также он выложил небольшое видео из первой поездки. Компанию ему в салоне трамвая составили гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, 15 сентября был заложен первый камень нового депо трамвайной линии маршрута Екатеринбург – Верхняя Пышма. А в августе линию подключили к электросетям.

Теги: трамвай, Верхняя Пышма, Екатеринбург



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Ранее 15.09.2021 11:53 Мск Заложен первый камень нового депо трамвайной линии Верхняя Пышма – Екатеринбург
Ранее 26.08.2021 16:42 Мск Трамвайную линию Екатеринбург - Верхняя Пышма подключили к электросетям


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