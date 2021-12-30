"Событие просто эпохальное!" По линии Екатеринбург – Верхняя Пышма проехал первый трамвай

По трамвайной линии от Екатеринбурга до Верхней Пышмы проехал первый транспорт. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как рассказал глава региона в своем Instagram, строительство линии уже полностью завершено, поэтому сегодня удалось протестировать маршрут непосредственно на трамвае.

"Сейчас заканчивается благоустройство площадки вокруг, монтируется освещение и остановки. Все это планируется завершить уже весной, чтобы летом, если все пойдет гладко, запустить движение. Событие просто эпохальное!", - отметил Куйвашев.

Также он выложил небольшое видео из первой поездки. Компанию ему в салоне трамвая составили гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, 15 сентября был заложен первый камень нового депо трамвайной линии маршрута Екатеринбург – Верхняя Пышма. А в августе линию подключили к электросетям.