За срыв строительства детской поликлиники в Перми никто не ответит: Левинского освободили от наказания

Ленинский районный суд освободил от наказания бывшего директора УКС Пермского края Дмитрия Левинского по делу о срывах сроков строительства поликлиники в Кировском районе Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, строительство детской поликлиники по ул. Шишкина, 20 на 350 посещений в смену, в Кировском районе краевой столицы должно было завершиться к 2018 году. Однако подрядчик "Инжстрой" не выполнил свои обязательства, включен в реестр недобросовестных поставщиков, а договор с ним был расторгнут. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, в результате в Прикамье образовался так называемый "социальный долгострой".

Левинский подписывал акты приема работ, которые фактически не выполнялись. Таким образом, по версии следствия, действия чиновника нанесли ущерб бюджету более, чем на 29 млн руб.

Суд признал его виновным, назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ. Однако по истечению срока давности Левинский вновь освобожден от исполнения наказания. В действиях Дмитрия Левинского не обнаружили корыстного мотива. Кроме того, судом учитывались положительные характеристики Левинского.

Ранее Левинскому было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке. По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый также подписал акт о приемке выполненных работ, которые на деле не были исполнены. В результате компании необоснованно было перечислено свыше 52 млн руб. из федерального и регионального бюджета, а исполнение контракта не было завершено. Левинского освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Также в отношении него рассматривается уголовное дело о хищениях при строительстве зоопарка. Отметим, что своей вины экс-чиновник не признает ни по одному из эпизодов.