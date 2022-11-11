11 Ноября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Левинского приговорили к обязательным работам за срыв строительства поликлиники в Перми

В Пермском крае бывшего руководителя "Управления капитального строительства" Дмитрия Левинского осудили за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого СКР.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году Левинский заключил подряд с коммерческой строительной организацией на выполнение работ по строительству детской поликлиники в Кировском районе Перми, включая поставку технологического и иного оборудования. Из регионального бюджета по данному контракту в период 2017-2019 годов строительной организации были перечислены денежные средства в общей сумме более 116 млн руб. на основании актов о приемке выполненных работ, которые были подписаны осужденным.

При этом осужденному было известно, что часть принятых у строительной организации и оплаченных работ и поставленного технологического оборудования общей стоимостью более 29 млн руб. фактически не были выполнены и поставлены, что повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету и тяжкие последствия. В ходе расследования уголовного дела целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест в размере более 23 млн руб.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% в доход государства. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года 6 месяцев, связанные с выполнением функций представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Ранее суд уже выносил приговор бывшему руководителю корпорации по этому делу. Суд признал его виновным, назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ. Однако по истечению срока давности Левинский вновь освобожден от исполнения наказания. В действиях Дмитрия Левинского не обнаружили корыстного мотива. Кроме того, судом учитывались положительные характеристики Левинского.

Однако прокуратура оспорила решение суда. Также Левинского обвиняли в злоупотреблении должностных полномочий и по другим эпизодам.

Теги: поликлиника, Дмитрий Левинский, суд, обязательные работы



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