28 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Глава "Аэрофлота" рассказал, зачем перевозчику понадобились самолеты Ту-214

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский полагает, что в основе схемы поставок перевозчику 339 российских самолетов (соглашение подписано на Восточном экономическом форуме) будет операционный лизинг. Самое же главное, что удалось согласовать, - финансовые условия. При этом по количеству и типу лайнеров ничего не поменялось – МС-21, Superjet и Ту-214.
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При этом покупка Ту-214 – исключительно прагматичное решение, потому что МС-21 выйдет с конвейера как абсолютно новый самолет, сообщил Александровский в интервью РБК. Как он полетит, сколько будет находиться в подконтрольной эксплуатации, как будет проходить процесс совместных доработок, сейчас никто не ответит.

"Поэтому мы включили в заказ Ту-214 – летающий самолет с понятными характеристиками. Его присутствие в парке позволит нам в спокойном ритме довести МС-21 до нужных кондиций", - уточнил Александровский.

Напомним, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и авиакомпания "Аэрофлот" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях на поставку 339 отечественных самолетов. Документ предусматривают передачу перевозчику в 2023-30 гг. на условиях аренды самолетов МС-21 (210 штук), Superjet-New (89 штук) и Ту-214 (40 лайнеров). В 2023 г. в группу "Аэрофлот" поступят первые два Superjet-New, а с 2024 г. планируются поставки первых шести МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.

Теги: "Аэрофлот", Сергей Александровский, Ту-214



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