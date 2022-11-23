23 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: azimuth.aero

В SSj-100 начали ставить б/у-двигатели

Авиакомпания "Азимут" в этом году впервые в истории российской авиации получит самолет SSJ c двигателями "второй категории". Агрегаты взяли из так называемого подменного пула – резерва для всех эксплуатантов "Суперджета". Передача самолета должна была состояться раньше, но в Росавиации долго выясняли, как оформить документацию.

Налет на двигателях небольшой, и их установка повлияет только на сроки обслуживания и общего пользования, пишет "Ъ". Собеседники издания в других авиакомпаниях опасаются, что, учитывая дефицит двигателей в пуле, их дальнейшая установка на новые самолеты может привести к простоям действующего парка SSJ.

Самолет для "Азимута", о котором идет речь, станет 17-ым по счету новым SSJ-100 перевозчика, борт авиакомпания получит от "ПСБ Лизинга". Как рассказал изданию источник в авиапроме и подтвердили собеседники в авиакомпании и Минтрансе, двигатели взяты из так называемого подменного пула. По словам одного из источников, это единственный новый SSJ в 2022 г., поставленный с двигателями, "имеющими небольшой налет". Но в 2023 г. перевозчики должны получить еще около 10 SSJ из плана 2022 г., некоторые – также с двигателями из подменного пула.

Теги: SSj-100, Азимут, авиакомпания



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