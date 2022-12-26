Озвучен срок продажи фабрики IKEA в Новгороде

Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Великом Новгороде находится на финальном этапе, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 г., потенциальные инвесторы уже побывали на заводе и ознакомились с его мощностями.

"Сделка на финальном этапе. Сейчас идут переговоры, есть несколько конкретных интересантов. Решение должна принять штаб-квартира указанной компании, которая, как вы понимаете, находится за пределами Российской Федерации, после чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России, где и будет, соответственно, приниматься окончательное решение", - сказал в интервью РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Губернатор не стал называть потенциальных инвесторов.

"Могу только сказать, что все потенциальные инвесторы побывали на заводах, со всем ознакомились. В ноябре-декабре завод даже запускал работу в тестовом режиме, чтобы показать потенциальным покупателям действующие мощности предприятия. Мы рассчитываем, что сделка о покупке завода будет завершена до конца первого квартала 2023 г.", - рассказал он.

Ранее магазины IKEA в России завершили работу в связи с санкциями, введенными после начала военной спецоперации РФ на Украине.