IKEA закончила продажи в России

IKEA закончила продажу трех последних активов, расположенных в России. Десятки гектар земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях перешли бывшему топ-менеджеру холдинга "Объединенные пивоварни". Стоимость указанных участков оценена в сумму до 750 млн руб.

Общая площадь участков – 80 га. 11 ноября Ingka Holding Europe B.V., входящая в шведскую Ingka Group — материнскую компанию IKEA, вышла из состава учредителей сразу нескольких российских юрлиц. Речь идет об ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Е", ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти С" и ООО "Ингка Рус II". В Ingka Group заявили, что после этой сделки у компании больше не осталось никаких активов в России, пишет "Ъ".

После начала операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, L'Oreal, Gucci, Chanel, Cartier. IKEA. Последняя после ухода устроила онлайн-распродажу товарных остатков. Перед закрытием магазин работал до последнего клиента, которые устроили прямо-таки штурм организации.