IKEA собирается до конца года договориться с покупателями бизнеса в России

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями своих предприятий в РФ, компания намерена прийти к соглашению до конца текущего года.

"Сегодня представители компании IKEA продолжают переговоры с потенциальными покупателями предприятий. Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями", - сказал в интервью ТАСС вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он напомнил, что, как и во всех таких случаях, потребуется получение согласия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и соответствующее решение ФАС.

Ранее стало известно, что сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Великом Новгороде находится на финальном этапе, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 г., потенциальные инвесторы уже побывали на заводе и ознакомились с его мощностями.