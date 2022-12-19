Гладков: СМС-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела

Система по оповещению об обстрелах в Белгородской области неэффективна, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На еженедельном оперативном совещании правительства области он отметил, что смс-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела, а информация МЧС пришла операторам сотовой связи через 30-40 минут.

"Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей", - сказал Гладков. Он поручил полностью пересмотреть систему оповещения населения, передает ТАСС.

18 декабря над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрела пострадали 10 человек, один погиб. Кроме того, после ночного обстрела Краснояружского района было ранено два человека.

Очевидцы рассказали, что жители Белгорода впервые получили смс об обстреле, в которых их попросили спуститься в подвал (укрытие).