19 Декабря 2022
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Общество Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Вячеслав Гладков

Гладков: СМС-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела

Система по оповещению об обстрелах в Белгородской области неэффективна, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На еженедельном оперативном совещании правительства области он отметил, что смс-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела, а информация МЧС пришла операторам сотовой связи через 30-40 минут.

"Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей", - сказал Гладков. Он поручил полностью пересмотреть систему оповещения населения, передает ТАСС.

18 декабря над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрела пострадали 10 человек, один погиб. Кроме того, после ночного обстрела Краснояружского района было ранено два человека.

Очевидцы рассказали, что жители Белгорода впервые получили смс об обстреле, в которых их попросили спуститься в подвал (укрытие).

Теги: гладков, смс, белгород, обстрел



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