ВСУ обстреляли Белгородскую область. Есть погибший и пострадавшие

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрела пострадали четверо человек. В Белгородском районе один человек погиб. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Также в микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах есть повреждения остекления. Различные повреждения есть и в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах и девяти автомобилях. Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается", - сообщил Гладков.

По Белгородскому району есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике.