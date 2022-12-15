15 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Власти обновят список товаров первой необходимости

Министерство промышленности и торговли ведет разработку списка непродовольственных товаров первой необходимости.

Как сообщили в ведомстве, список необходим для распределения господдержки между отечественными предприятиями. В Федеральной антимонопольной службе считают, что перечень можно использовать и для регулирования стоимости таких товаров.

Ведомство готово дать региональным властям право заключать с торговыми сетями соглашения об ограничении наценок. Но эксперты  говорят, что такие договоры с ритейлерами могут нанести вред конкуренции на рынке.

Впервые попытка создания такого списка была предпринята в 2020 году — он был актуален во время эпидемии коронавируса, и тогда в него включили 23 наименования: свечи, спички, средства гигиены и зоотовары. Теперь в кабмине РФ работают над более долговечным перечнем — его формируют по поручению вице-премьера Дениса Мантурова.

В Минпромторге отметили, что такой список товаров необходим для распределения поддержки между отечественными производителями, сообщают "Известия".

Теги: предприятия, промышленность, товары



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