Песков: Никаких предложений о "новогоднем перемирии" не поступало

Никаких предложений о "новогоднем перемирии" по инициативе Киева не поступало, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, такой темы на повестке дня нет, передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, рассматривают ли российские власти возможность рождественского или новогоднего перемирия и готова ли Москва откликнуться, если такое предложение поступит от Киева.

Ранее Песков подчеркивал, что "сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона". Он пояснил, что для начала переговоров Украина должна быть готова обсуждать требования России, "которые хорошо известны".