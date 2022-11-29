Песков: Для переговоров Украина должна быть готова обсуждать требования России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, какие шаги должна предпринять Украина для начала переговоров, помимо преодоления законодательного запрета на ведение переговоров с РФ.

"Должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны", — цитирует Пескова ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона".

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что "никакого "Минска-3" не будет". "Это абсолютно подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", - заявил на это Песков.