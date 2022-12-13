Госдума одобрила в первом чтении закон о запрете чрезмерного употребления иностранных слов

Госдума в первом чтении одобрила скандальный законопроект о чистоте русского языка. Это правительственная инициатива.

Авторы документа считают, что нужно "защитить русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов". Предполагается, что бороться с "иностранщиной" в своей речи должны будут как должностные лица, так и рядовые граждане.

Проект предполагает "недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях". Список нормативных словарей будет утверждать правительство.

Предлагается отказаться от "чрезмерного употребления иностранных слов". Правда, многие эксперты скептически относятся к идее, поскольку сам контроль за "чистотой языка" представляется крайне затруднительным, а гражданам может не понравиться, когда чиновники – часто безграмотные и злоупотребляющие канцеляризмами – начнут их преследовать за слэнг.