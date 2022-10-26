26 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

В Совфеде осудили обилие иностранных слов в русском языке

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил о том, что жители юго-востока и востока Украины отстаивают свое право говорить на русском языке, при этом в нашей стране активно используются иностранные синонимы.

"На прошлой неделе мне довелось выступить перед молодежью в одном из уральских вузов на тему тотальной гибридной войны Запада против России. Организаторы предложили сделать это в их новом "Центре коворкинга". Пришлось поинтересоваться, знают ли хозяева мероприятия, что на Руси совместная работа издревле называлась "соработничеством". Именно так в переводе на английский звучит пресловутый co-working", - цитирует РИА Новости заявление сенатора на заседании комиссии.

По его словам, для кого "соработничество" звучит слишком архаично, можно предложить термин "сотрудничество".

"Чем плохо – "Центр сотрудничества"? Происходило всё это в здании общежития. Теперь подобные места зачем-то называют co-livingами", - уточнил он.

Выслушав данный филологический экскурс, один из соорганизаторов нехотя признался, что "инородный для русского уха "коворкинг" был навязан им сверху, как одно из условий целевого финансирования указанной молодежной площадки", подчеркнул Климов.

"Отсюда простой, но важный вопрос: в то время, как среди ключевых причин, заставивших жителей Новороссии вступить в смертельную схватку с неонацистами-русофобами, было право говорить по-русски, в самой России до сих пор не изжито прямое и искусственное засорение родной речи всякими "коворкингами", "коливингами" и прочими "маркетплейсами"", - сказал парламентарий.

Климов также привел пример, что увидел по региональному ТВ интервью с некой особой, "которая пытается бодро декламировать как бы патриотическую речёвку".

"Но на фоне произносимых особой слов и в прямой противовес им в центре кадра выпирает её модная бейсболка с кричащим символом Нью-Йорка – буквами N и Y, а также вышитый на рукаве куртки флаг США весьма приличных размеров. Тот самый флаг, под которым генералы Пентагона и агенты ЦРУ наводят натовское оружие на наших с вами сограждан в зоне СВО", - сказал политик, уточнив, что "не может себе вообразить отечественных героев, победивших германский нацизм, дающих интервью с нашивками III Рейха на рукавах".

Теги: Андрей Климов, комиссия, Совет Федерации, суверенитет



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