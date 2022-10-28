28 Октября 2022
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Фото: ТНТ

С речью чиновников огромные проблемы, и заимствования – не главная из них, - лингвист

Эксперты с большим скепсисом относятся к законопроекту о "чистоте" русского языка, внесенного в Госдуму. Чиновники, депутаты и сенаторы хотят бороться с иностранными заимствованиями, но сами грешат вульгарностью и канцеляризмами.

"В речи чиновников огромные проблемы. Заимствования, наверное, на последнем месте в ряду этих проблем. Главная проблема — это, безусловно, канцелярит, который страшно уродует язык. А вторая проблема — активная вульгаризация языка чиновников. Просторечия, жаргонизмы, сниженная лексика у чиновников самого высоко уровня. Если уж мы хотим защищать язык, если хотим, чтобы речь чиновников была образцом для граждан, говорящих на русском языке, то я бы начинала с этого", - сказала в интервью радио "Говорит Москва" лингвист, член Орфографической комиссии РАН Мария Ровинская.

Теги: русский язык, депутаты, канцеляризмы, чиновники, лингвист



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