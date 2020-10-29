Министр просвещения, говорящий с ошибками, возглавил правительственную комиссию по русскому языку

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку. В ее состав вошли "главы ведущих российских вузов, ученые, преподаватели и журналисты", говорится на сайте правительства.

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Всего в комиссию включены 43 человека. Возглавил ее министр просвещения России Сергей Кравцов, который, например, ставит ударение в слове "экспертный" на первую гласную.

Комиссия создана по поручению Владимира Путина. Она займется "сохранением и обеспечением развития русского языка в России и мире, сформирует целостную языковую политику".

Заседания комиссии будут проходить не реже двух раз в год. Интересно, что среди ближайших планов комиссии значится экспертиза правил русской орфографии и пунктуации. Также специалисты займутся созданием единых требований к составлению словарей. Возможно, у министра просвещения появится возможность сделать свой вариант произношения слов верным.

"Важной частью работы станет вопрос повышения уровня подготовки специалистов по русскому языку", - отметили в правительстве.