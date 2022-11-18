Госдума рассмотрит 13 декабря запрет на употребление иностранных слов

Госдума уже 13 декабря может рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о защите русского языка.

Законопроект предполагает контроль за соблюдением чиновниками и гражданами норм русского языка. Предлагается отказаться от "чрезмерного употребления иностранных слов". Правда, многие эксперты скептически относятся к идее, поскольку сам контроль за "чистотой языка" представляется крайне затруднительным, а гражданам может не понравится, когда чиновники – часто безграмотные и злоупотребляющие канцеляризмами – начнут их преследовать за слэнг.