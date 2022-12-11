В Калужской области проверят сообщения об издевательствах над заключенными, не пожелавшими участвовать в СВО

В Калужской области власти проверят информацию о пытках заключенных, не пожелавших участвовать в СВО. Ее распространил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он заявляет, что опубликованные фото и видео с издевательствами сняты в одной из исправительных колоний Калужской области.

Глава региона Владислав Шапша сказал изданию "Подъем", что такие обращения не остаются без внимания, местный омбудсмен проверит колонию.

"Всегда эта информация проверяется и специалистами федеральных служб, и нашим уполномоченным по защите прав человека Юрием Зельниковым. Он выезжает вместе с представителем прокуратуры по любой информации такого рода. Поэтому обязательно съездит, проверит. Мы без внимания обращение любого рода не оставляем", - сказал губернатор.