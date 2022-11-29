Жители Абатского района Тюменской области приобрели внедорожник для военнослужащих

29 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Жители Абатского района Тюменской области приобрели внедорожник для военнослужащих

Жители Абатского района Тюменской области приобрели внедорожник для военнослужащих, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Они инициировали акцию "Автомобиль фронту!". К сбору подключились предприятия и организации, неравнодушные жители. Районный Дом культуры провел девять благотворительных концертов. За короткое время удалось собрать более 800 000 рублей. На них приобрели УАЗ-Патриот. Установили силовой бампер, бронировали топливную систему, закупили дополнительные расходные материалы.

В машину также погрузили посылки для мобилизованных с термобельем, шапками, балаклавами, термосапогами и рациями.

Инициативная группа передала автомобиль воинской части в Тюмени, там же состоялась встреча с земляками-военнослужащими. Парни передают привет родным и близким, благодарность абатчанам за неравнодушие, поддержку и помощь.

Жители Абатского района Тюменской области приобрели внедорожник для военнослужащих(2022)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Помощь военнослужащим оказывают также волонтеры Лесновского психоневрологического интерната Юргинского района. По данным инфоцентра, волонтеры помогают родственникам мобилизованных

Так, накануне волонтеры "Лучики добра" выехали в районный центр и сложили дрова в поленницу на участке мамы мобилизованного юргинца.

Активисты также помогают пожилым людям.

Теги: Автомобиль фронту, внедорожник, волонтеры, помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети