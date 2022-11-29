Жители Абатского района Тюменской области приобрели внедорожник для военнослужащих

Жители Абатского района Тюменской области приобрели внедорожник для военнослужащих, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Они инициировали акцию "Автомобиль фронту!". К сбору подключились предприятия и организации, неравнодушные жители. Районный Дом культуры провел девять благотворительных концертов. За короткое время удалось собрать более 800 000 рублей. На них приобрели УАЗ-Патриот. Установили силовой бампер, бронировали топливную систему, закупили дополнительные расходные материалы.

В машину также погрузили посылки для мобилизованных с термобельем, шапками, балаклавами, термосапогами и рациями.

Инициативная группа передала автомобиль воинской части в Тюмени, там же состоялась встреча с земляками-военнослужащими. Парни передают привет родным и близким, благодарность абатчанам за неравнодушие, поддержку и помощь.

Помощь военнослужащим оказывают также волонтеры Лесновского психоневрологического интерната Юргинского района. По данным инфоцентра, волонтеры помогают родственникам мобилизованных

Так, накануне волонтеры "Лучики добра" выехали в районный центр и сложили дрова в поленницу на участке мамы мобилизованного юргинца.

Активисты также помогают пожилым людям.