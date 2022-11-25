"Росэлектроника" поставила радиооборудование для SSJ-New

Научно-производственное предприятие "Полет" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") установило российское оборудование связи на первый опытный лайнер SSJ-New.

До этого такое оборудование закупали в США, Франции и Израиле. "Полет" передал разработчику самолета - "Иркут" радиостанцию метрового диапазона для приема и передачи данных, антенны ближней связи, программное обеспечение для управления и маршрутизации радиосвязи.

Компания также передала комплект аппаратуры внутренней связи АВСА-21 для передачи информации между членами летного экипажа и бортпроводниками в салоне лайнера, оповещения пассажиров, получения оповещений от систем сигнализации.

В настоящее время готовится к отправке оборудование на второй опытный SSJ, сообщают "Ведомости".

Напомним, авиакомпания "Азимут" в этом году впервые в истории российской авиации получит самолет SSJ c двигателями "второй категории". Агрегаты взяли из так называемого подменного пула – резерва для всех эксплуатантов "Суперджета". Передача самолета должна была состояться раньше, но в Росавиации долго выясняли, как оформить документацию,