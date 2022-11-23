Продажи спиртного в интернете запустят с ноября 2023 года

Эксперимент по онлайн-продаже российского вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года.

Он продлится до 31 июля 2026 года, следует из проекта закона кабмина РФ. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России". Доставка не будет оперативной, компания начнет развозить продукцию спустя 24 часа после подтверждения заказа.

В Минпромторге поддержали легальные продажи алкоголя дистанционным способом. В Минфине считают, что эксперимент поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. Против высказались специалисты Минздрава. В ведомстве говорят, что поскольку сделка непубличная, спиртное может попасть в руки несовершеннолетним, сообщают "Известия".

Ранее планировалось запустить продажу спиртного в Сети весной 2022 года. Возраст покупателя станет зоной ответственности курьеров.