Маркетплейсы в России могут подключиться к дистанционной продаже вин

В России эксперимент по дистанционной торговле отечественными винами, который должен начаться в ноябре 2023года, могут расширить на маркетплейсы.

Данный вопрос обсуждался на совещании у помощника главы государства Максима Орешкина. Помимо онлайн-платформ власти решили "проработать целесообразность привлечения к эксперименту" и торговые дома производителей отечественных вин.

Первоначально эксперимент планировалось проводить только с участием "Почты России". Эксперты выступают за расширение эксперимента по продаже алкоголя в интернете, сообщают "Ведомости".

Напомним, эксперимент по онлайн-продаже российского вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года. Он продлится до 31 июля 2026 года.