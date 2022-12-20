20 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Маркетплейсы в России могут подключиться к дистанционной продаже вин

В России эксперимент по дистанционной торговле отечественными винами, который должен начаться в ноябре 2023года, могут расширить на маркетплейсы.

Данный вопрос обсуждался на совещании у помощника главы государства Максима Орешкина. Помимо онлайн-платформ власти решили "проработать целесообразность привлечения к эксперименту" и торговые дома производителей отечественных вин.

Первоначально эксперимент планировалось проводить только с участием "Почты России". Эксперты выступают за расширение эксперимента по продаже алкоголя в интернете, сообщают "Ведомости".

Напомним, эксперимент по онлайн-продаже российского вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года. Он продлится до 31 июля 2026 года.

Теги: Маркетплейсы, вино, алкоголь



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