Из Екатеринбурга возобновились полеты на Гоа, прерванные из-за пандемии COVID-19

Спустя более чем два года из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновились рейсы на популярный индийский курорт Гоа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air. Рейсы запланированы два раза в неделю по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 757-200. Вылет из Екатеринбурга в 21.20, прилет – в 4.55 на следующий день. Отправление с Гоа в 6.30, прибытие в Екатеринбург – в 13.05.

Как уточнили в Кольцово, рейсы между столицей Урала и Гоа выполнялись на регулярной основе до весны 2020 года. Тогда они были прерваны из-за пандемии COVID-19.

Напомним, недавно екатеринбургский аэропорт представил утвержденное расписание на осенне-зимний период.