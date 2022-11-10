Аэропорт Екатеринбурга утвердил расписание на осенне-зимний период

Екатеринбургский аэропорт Кольцово представил утвержденное расписание на осенне-зимний период.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, в этом сезоне из столицы Урала запланированы рейсы по 76 маршрутам, в том числе 28 на международных воздушных линиях. Полеты будут выполнять 36 авиакомпаний. Наибольшее количество рейсов запланировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Уфу и турецкую Анталью. А новинками зимнего сезона станут Астрахань, Владикавказ, Горно-Алтайск, Ставрополь, Тараз и Гоа.

Кроме этого, в расписании Кольцово появятся рейсы перевозчиков, которые не выполняли полеты из Екатеринбурга в предыдущем сезоне. Это как российские авиакомпании – "Ижавиа" (в Ижевск), Smartavia (в Москву, Петербург и Сочи), "Ираэро" (в Баку), так и зарубежные – Air Arabia (в Шарджу), Southwind Airlines (в Анталью), FLYONE Armenia (в Ереван) и SCAT (в Тараз).

Также будут доступны прямые перелеты на популярные морские курорты. В Сочи запланировано до семи рейсов в сутки силами пяти авиакомпаний, в Анталью будут летать четыре авиакомпании, в том числе две иностранные (Corendon Airlines и Southwind Airlines), до четырех раз в день. Ожидается увеличение рейсов в Египет: в Хургаду и Шарм эш Шейх запланировано до шести и до пяти рейсов в неделю соответственно. А в Объединенные Арабские Эмираты (Дубай, Шарджа, Рас эль Хайма) будут доступны до пяти рейсов в день от четырех авиакомпаний.

Зимняя навигация в Кольцово будет действовать до 26 марта 2023 года. В расписании возможны изменения. Уточнить дни полетов по направлениям можно на официальном сайте аэропорта в разделе "Сезонное расписание", а стоимость билетов и условия перевозки – на сайтах авиакомпаний.