В Сургуте водитель автобуса №69 избил подростка за брошенный снежок

В Сургуте водитель автобуса №69 избил подростка за брошенный снежок. Об этом сообщила очевидец произошедшего в группе "К-Информ | Сургут" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, в один момент водитель резко остановил автобус, выбежал из него, а через некоторое время "закинул парня в автобус" с разбитым лицом. Пассажиры оказали ему первую помощь, по счастью у них оказалась перекись. Позже стало известно, что мальчика избил водитель за брошенный его друзьями снежок. Подростку сломали нос, он получил четыре удара в лицо.

В полиции сообщили, что проводят проверку. Назначена медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.