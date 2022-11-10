АФК "Система" не исключила покупку активов IKEA в России

Как сообщалось ранее, шесть компаний участвуют в переговорах по покупке российских активов IKEA. По их данным, среди претендентов - лесопромышленный холдинг Segezha Group, чьим основным акционером является АФК "Система".

"Группа АФК рассматривает возможность покупки российских активов IKEA, проводит анализ этих предприятий", - говорится в сообщении компании, сообщает РИА "Новости".





