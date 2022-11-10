10 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

АФК "Система" не исключила покупку активов IKEA в России

Инвестиционная компания АФК "Система" рассматривает возможность покупки российских активов шведской компании IKEA.

"Группа АФК рассматривает возможность покупки российских активов IKEA, проводит анализ этих предприятий", - говорится в сообщении компании, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, шесть компаний участвуют в переговорах по покупке российских активов IKEA. По их данным, среди претендентов - лесопромышленный холдинг Segezha Group, чьим основным акционером является АФК "Система".

Теги: IKEA, АФК "Система"



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