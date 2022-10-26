РБК: АФК "Система" претендует на активы IKEA в России

Шесть компаний участвуют в переговорах по покупке российских активов IKEA. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их данным, среди претендентов - лесопромышленный холдинг Segezha Group, чьим основным акционером является АФК "Система".

Представители Segezha Group посещали заводы IKEA, в рамках процедуры due diligence, сообщил источник, близкий к одной из сторон переговоров.

По словам другого источника, в переговорах о сделке также участвуют группа ПИК и производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.

IKEA объявила о сворачивании бизнеса в России после начала военной спецоперации РФ на Украине в марте этого года. Окончательному уходу компании предшествовала распродажа товаров, оставшихся на складах магазинов. Теперь все они закрыты, компания ведет подготовку к продаже своих российских заводов.

13 октября сообщалось, что IKEA уволила 10 из 12 тысяч российских сотрудников.