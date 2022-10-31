В Сочи завершились переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

Президент России Владимир Путин завершил переговоры с со своими азербайджанским и армянским коллегами Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Обе беседы длились более двух часов. Путин и Алиев обсудили нормализацию ситуации в Карабахе и двустороннее сотрудничество. Президент Азербайджана выразил российскому лидеру благодарность за посреднические усилия и отметил, что Баку предлагает пять принципов, на которых мог бы быть урегулирован вопрос по Карабаху, пишет РИА Новости.

Этой встрече предшествовала беседа Путина с премьером Пашиняном, которая также длилась в общей сложности более двух часов. После общения с российским президентом Пашинян заявил, что считает приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предполагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку. Переговоры прошли перед трехсторонним саммитом Россия – Армения – Азербайджан.